NBA, torna Curry ma Golden State va di nuovo ko: i risultati del 6 marzo

NBA, torna Curry ma Golden State va di nuovo ko

NBA risultati 6 marzo | Solo quattro le partite disputate nella notte NBA, senza giocatori italiani impegnati. La notizia della serata è il rientro in campo di Stephen Curry a distanza di più di quattro mesi dall’infortunio alla mano. Nonostante il ritorno della loro superstar, però, i Golden State Warriors hanno perso contro i Toronto Raptors 121-113. Canadesi trascinati da un Norman Powell da 37 punti. Curry chiude con 23 punti (3/12 da 3), 7 rimbalzi e 7 assist. Nel big match della notte i Los Angeles Clippers espugnano il Toyota Center di Houston con il punteggio di 120-105 grazie ai 25 punti di Kawhi Leonard. Non bastano ai Rockets , i 29 punti e 15 rimbalzi di Russell Westbrook. Solo 16 punti per James Harden con 0/8 da tre. Sempre ad Ovest, vittoria dei Denver Nuggets in casa degli Charlotte Hornets con il punteggio di 114-112. Jamal Murray firma 18 punti e il canestro decisivo a 6″ dal termine. Successo in trasferta, infine, anche per i Philadelphia 76ers sul parquet dei Sacramento Kings per 125-108 con 28 punti e 14 rimbalzi di Tobias Harris. Non bastano ai Kings i 23 di De’Aaron Fox.

NBA i risultati del 6 marzo

I risultati delle partite valide per la regular season NBA disputate nella notte: