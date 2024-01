Newcastle-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Ventunesima giornata di Premier League: al St. James Park, ospite del Newcastle, arrivano i campioni d’Inghilterra in carica del Manchester City. Citizen, terzi, ma con una gara in meno, a caccia di punti per inseguire il Liverpool capolista. La formazione di Guardiola ha vinto le ultime due gare di campionato disputate, l’ultima delle quali in casa contro lo Sheffield United. Magpies, noni, alla terza sconfitta consecutiva, arrivate rispettivamente contro Luton Town, Nottingham Forest e Liverpool. La gara d’andata, disputata lo scorso 19 agosto, è terminata 1-0 il Manchester City, grazie alla rete di Julian Alvarez. Il match, in programma sabato alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovacic, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Alvarez. All. Guardiola.