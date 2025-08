Newcastle su Thiaw: il Milan fissa il prezzo

Milan, Thiaw verso l’Inghilterra

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il Milan avrebbe ricevuto un interesse da parte del Newcastle per Malick Thiaw, centrale classe 2002. Reduce da un’annata discontinua, il tedesco ha ben impressionato nelle prime uscite estive, guadagnandosi l’attenzione di diversi club europei, nonché la stima del suo nuovo tecnico. Max Allegri infatti lo considera un tassello fondamentale del reparto arretrato e non intende privarsene. In caso di offerta, la valutazione minima fissata dalla dirigenza rossonera è pari a 35 milioni di euro, proposte inferiori non verranno prese in considerazione.