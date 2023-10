La Spagna torna in campo per le qualificazioni valide per Euro2024. Le furie rosse hanno quasi centrato l’obiettivo, non ha invece altri risultati a disposizione oltre alla vittoria la Norvegia, che per rimanere in corsa deve obbligatoriamente battere la Spagna.

Norvegia-Spagna, le probabili formazioni

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Merino, Rodri, Gavi; Ferran Torres, Morata, Zaragoza