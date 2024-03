Notte fonda per la Lazio | Futuro in bilico per Sarri

La sconfitta con l'Udinese può risultare determinante per definire il futuro del tecnico biancoceleste, in discussione per la gestione della squadra.

La Lazio perde ancora e stavolta la sconfitta è ancora più dolorosa. Se infatti negli ultimi quattro match, escludendo la vittoria contro il Torino nel recupero della 21a giornata, la squadra di Sarri era uscita sconfitta contro compagini importanti, sopra di lei in classifica, la sconfitta casalinga contro l’Udinese in piena lotta salvezza ha sancito la crisi biancoceleste. Se a ciò si aggiunge l’eliminazione subita in Champions League per mano del Bayern, si può dire che la Lazio ha appena vissuto la sua peggior settimana, allontanandosi dalla zona Europa in campionato.

Sarri ora può andar via, Lotito pensa al ritiro

Ciò che preoccupa di più in casa Lazio, paradossalmente, non sono i risultati, seppur le 12 sconfitte in campionato rappresentino un dato eloquente, pari al 40% delle partite disputate. Ciò che più preoccupa è l’atteggiamento della squadra, spenta, senza grinta, senza voglia di vincere e di andare a far male all’avversario. Per questo il presidente Lotito pensa al ritiro per la squadra biancoceleste, per provare a dare una scossa e per valutare, con tutto lo staff tecnico (giocatori, dirigenti e staff dell’allenatore), le possibilità di ripresa.

Errori tecnici e difficoltà tattiche: se tutti giocano male la responsabilità è del mister

Ciò che fa più impressione in casa Lazio è il livello infimo delle prestazioni individuali di alcuni calciatori, che quest’anno stanno toccando il fondo della propria esperienza laziale. La partita di ieri ha raccontato infatti di una squadra molle non solo nella testa, ma anche nelle gambe, con una quantità esorbitante di contrasti persi ma soprattutto di errori tecnici non usuali per giocatori del calibro di Felipe Anderson, Immobile, Vecino ecc. Per questo Sarri ora è in bilico e i dubbi sulla sua gestione dello spogliatoio iniziano a serpeggiare, a Formello e da parte della stampa.