Volley Mercato, a Cisterna sbarca Oreste Cavuto

Alla Top Volley Cisterna arriva anche Oreste Cavuto. Lo schiacciatore di Lanciano, classe 1996, è uno dei martelli più interessanti del panorama italiano ed è un patrimonio del volley Azzurro visto che già dal 2018 fa parte stabilmente della Nazionale. Cavuto, cresciuto nelle giovanili di Trento, ha già un’esperienza importante in Superlega visto che con i trentini ha vinto Coppa Cev e Mondiale per Club e in carriera vanta anche un Oro ai Giochi del Mediterraneo prima del passaggio a Ravenna. «Arrivo alla Top Volley Cisterna con l’ambizione di dare il 100% ogni giorno in palestra perché credo fortemente che solo con il duro lavoro si possano raggiungere gli obiettivi di squadra – chiarisce Oreste Cavuto, 927 punti realizzati in cinque stagioni di serie A finora – In questo momento cerco di tenere la forma fisica con alcuni attrezzi che ho a casa e alternando un lavoro aerobico di corsa per poi non partire da zero ad inizio preparazione». Soddisfatto anche Candido Grande, il direttore sportivo della Top Volley Cisterna. «Siamo molto contenti di aver raggiunto l’accordo con Oreste perché è uno dei giocatori più interessanti tra quelli considerati emergenti anche perché è già nel giro della Nazionale italiana e, oltre a essere un giocatore già pronto per la Superlega, ha dalla sua il vantaggio dell’età e dell’entusiasmo, anche per questo possiamo dire che ha ancora margini di miglioramento».

Le parole di Candido Grande su Oreste Cavuto

IL PROGETTO – Oreste Cavuto è il terzo nuovo giocatore annunciato dalla Top Volley Cisterna in questo volley-mercato dopo il biennale all’opposto Giulio Sabbi, il martello francese Kevin Tillie, a cui si aggiunge il prolungamento di contratto per due anni da parte del libero Mimmo Cavaccini. «Mi ha fatto piacere la sua determinazione nella scelta che anche lui ha fatto scegliendo la Top Volley Cisterna e accettando la nostra proposta al posto di altre piazze che lo avevano cercato – aggiunge Candido Grande – l’abbiamo spuntata su un giocatore che ha voglia di venire a Cisterna per migliorare ancora e per continuare il suo percorso di crescita, stiamo parlando di un giocatore che ci può dare molta qualità che negli ultimi anni ha dimostrato di poter già fare bene. La società lo ha cercato con determinazione e lui ha compreso e apprezzato la nostra progettualità: il suo arrivo conferma quanto di buono stiamo cercando di fare in questa fase con un occhio sempre ben fissato sul budget, che rimane da sempre il nostro pensiero primario».