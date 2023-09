Osasuna-Atletico Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Manca sempre meno all’ultimo posticipo dove si affrontano Osasuna, che non naviga in buone acque e l’Atletico Madrid, ringalluzzito dalla vittoria nel derby contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Partita sulla carta agevole per i Colchoneros anche se la squadra di Arrasate deve reagire.

Le probabili formazioni:

Osasuna (4-3-3): Herrera; Pena, Catena, Garcia, Cruz; Munoz, Torro, Oroz; Avila, Budimir, Mojica. Allenatore: Arrasate

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, Saul; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone