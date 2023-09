Parma-Reggiana, probabili formazioni e dove vederla

Parma a punteggio pieno, Reggiana a caccia della prima vittoria

Quarta giornata di Serie B: al Tardini, ospite del Parma, arriva la Reggiana di Alessandro Nesta. Punteggio pieno per il Parma che, nelle prime tre gare disputate, ha sconfitto FeralpiSalò, Cittadella e Pisa; un solo punto in tre partite, invece, per la Reggiana, ancora a secco di vittorie. L’ultima sfida tra i due club risale 7 maggio 2017, campionato di Lega Pro, dove i gialloblù ebbero la meglio sconfiggendo gli avversari per 1-0. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

PARMA(4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly, Estevez, Hernani, Partipilo, Bernabe’, Benedyczak, Bonny. All. Pecchia

REGGIANA(4-3-3): Bardi, Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo, Girma, Kabashi, Bianco, Portanova, Vergara, Pettinari. All. Nesta