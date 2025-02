Parma – Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Giallorossi, reduci dal pareggio europeo contro il Porto, ospiti del Parma. Buon momento per la Roma in campionato, che ha trovato continuità di risultati partendo proprio dalla gara d’andata contro i ducali, disputata lo scorso 22 dicembre, terminata 5-0. La gara, in programma domenica alle ore 18, sarà visibile su DAZN, Sky Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Parma – Roma, le probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Bernabé, Keita; Cancellieri, Sohm, Almqvist; Bonny. All. Pecchia.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.