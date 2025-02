Al Cagliari lo scontro salvezza. Parma battuto 2-1

L’Unipol Domus fa sfondo alla sfida salvezza tra Cagliari e Parma, valida per la 24ª giornata di Serie A. I sardi faticano ad imporsi in casa, avendo perso sei delle ultime dieci partite di campionato. Da settembre, solo il Monza ha fatto peggio, con sette sconfitte interne. Anche il Parma sta attraversando un momento complicato: da novembre ha raccolto appena tre vittorie e due pareggi in tredici incontri di campionato, subendo otto sconfitte. In trasferta, i gialloblù avevano mantenuto un’imbattibilità di cinque partite consecutive ma nelle ultime settimane il trend si è invertito, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare esterne.

Cagliari-Parma, vittoria fondamentale per i sardi. Esordio da sogno di Coman

Primo tempo divertente ma con poche occasioni degne di nota. La migliore chance è cagliaritana con Mina che su sviluppi da corner colpisce un palo. Dall’altro lato gol annullato per offside a Bonny, subentrato all’ infortunato Djuric. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Buon inizio di ripresa per il Parma che sfiora la rete con Bonny, il quale, involatosi verso la porta colpisce il palo esterno. A passare avanti però sono i padroni di casa al 57′: cross di Augello sul quale arriva la deviazione decisiva di Vogliacco che batte il proprio portiere e porta avanti gli avversari. Gli emiliani accennano una reazione ma al 70′ è ancora il Cagliari ad andare in rete: Gaetano scarica per il neo-entrato Coman che fa partire un destro potente da fuori sul quale Suzuki non può nulla. 2-0 Cagliari e gol all’esordio per il classe ’98 rumeno. Al 78′ accorciano i ducali: cross di Bonny sul quale si avventa Leoni che batte Caprile e riapre la sfida. Dopo il gol subito i sardi non si disuniscono e restano in controllo della gara, sfiorando addirittura il 3-1 con una super rovesciata di Pavoletti. Il Cagliari conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza, superando il Parma per 2-1 in una sfida ad alta tensione. Con questo successo, i rossoblù salgono a +4 proprio sui ducali, mettendo un margine prezioso tra sé e la zona retrocessione.

Cagliari-Parma, il tabellino

2-1

Reti: Vogliacco aut. (C); 70′ Coman(C); 78′ Leoni(P).

Ammoniti: 55′ Camara (P):

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou(84′ Marin), Adopo(84′ Deiola); Zortea, Viola(54′ Gaetano), Felici(69′ Coman); Piccoli(84′ Pavoletti). A disposizione: Auseklis, Sherri, Coman, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo, Kingstone. Allenatore: Davide Nicola

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni(91′ Almqvist), Valeri; Keita(58′ Hernani), Sohm; Cancellieri(45′ Man), Bernabé, Camara(58′ Ondrejka); Djuric(31′ Bonny). A disposizione: Corvi, Moretta, Balogh, Lovik, Trabucchi, Hernani, Plicco, Estevez, Hainaut, Ondrejka, Bonny, Almqvist, Man, Pellegrino. Allenatore: Fabio Pecchia