Parma-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Sfida da vertice in serie B tra il Parma e il Venezia terzo in classifica. Diversi schieramenti per le due squadre squadre anche se la squadra di Pecchia vuole allungare sulle altre. La gara sarà diretta sia su Sky che su Dazn.

Le probabili formazioni di Parma-Venezia:

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Svoboda, Sverko, Zampano; Bjarkason, Tessmann, Busio: Pohjanpalo, Gytkjaer, Pierini.