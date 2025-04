Patatrac Inter! I nerazzurri perdono in casa contro la Roma e ora rischia il sorpasso del Napoli (0-1)

L’Inter perde 0-1 contro la Roma: basta una rete di Soulè nel primo tempo per stendere i nerazzurri nel trentaquattresimo turno di Serie A. Dopo un buon avvio della squadra di casa, i giallorossi trovano coraggio e cominciano una lunga fase di dominio che inizia con la rete di Soulè e termina solamente alla fine del primo tempo. La squadra di Inzaghi prova a reagire nella ripresa, scoprendo spesso il fianco alle ripartenze della Roma e rischiando addirittura di subire il 0-2 in diverse occasioni. Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter in campionato: i nerazzurri, adesso, rischiano di subire il sorpasso del Napoli. La Roma, invece, sale al quinto posto e continua a inseguire il sogno Champions League.

Inter – Roma: Soulè punisce i nerazzurri

Ranieri sorprende tutti schierando due punte di ruolo, Dovbyk e Shomurodov, dal 1′ minuto; Inzaghi conferma il solito 3-5-2 con Arnautovic accanto a Lautaro Martinez. Ci prova subito l’Inter con Dimarco, su punizione, Svilar intercetta senza problemi la conclusione del nerazzurro. Al 5′ minuto, la solita incursione di Frattesi in area di rigore porta in vantaggio l’Inter: Arnautovic, autore dell’assist, si trova però in posizione irregolare all’inizio dell’azione e la rete non viene convalidata. I nerazzurri tornano a farsi vedere con un’altra penetrazione offensiva innescata da Lautaro Martinez, bravo pescare l’inserimento di Calhanoglu, ma l’uscita di Svilar evita il peggio. Brutte notizie per l’Inter al quarto d’ora: Pavard, dopo aver accusato un problema alla caviglia, viene rilevato da Bisseck. Gli ospiti provano a offrire spunti interessanti al proprio reparto offensivo: gli esterni della Roma, infatti, tentano a più riprese il cross per le teste dei due centravanti titolari. Intorno al ventesimo, la Roma costruisce una bella azione con Soulé, bravo ad aprire nel mezzo verso Konè: il francese prova la conclusione, di piatto e di prima intenzione, ma la palla termina alta. Dopo due minuti, è proprio l’argentino a portare in vantaggio la Roma. Soulé torna ad aggredire sulla fascia e scarica verso Pellegrini: il tiro del capitano giallorosso viene rimpallato, ma l’ex Frosinone è bravo ad infilarsi in area e a trafiggere Sommer. L’Inter sembra stordita e rischia addirittura di subire il secondo gol: la Roma recupera palla nella propria metà campo e avvia la ripartenza con Konè e rifinita da Pellegrini e Cristante, che conclude da buona posizione ma mette fuori. I giallorossi sono indemoniati e vanno di nuovo a un passo dalla rete dopo una grandissima azione corale: Angelino pesca Shomurodov solo sul secondo palo, tuttavia l’uzbeko viene respinto dall’intervento miracoloso di Carlos Augusto. Al 29′, l’Inter ricomincia a spingere: su calcio d’angolo, Arnautovic si trova sui piedi la palla del pareggio a pochi passi dalla porta, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Il gioco è piuttosto spezzettato, ma i giallorossi dimostrano sempre sul pezzo e approfittano di ogni piccolo errore dei padroni di casa per ripartire. Sul finire del primo tempo, la squadra di Inzaghi prova a riavvicinarsi all’area avversaria. Dopo un’azione insistita, Acerbi vede Frattesi in area, ma la difesa della Roma non dà modo al centrocampista di battere a rete. Poco dopo, la squadra di Ranieri risponde all’offensiva nerazzurra con una conclusione di Pellegrini da fuori area, intercettata prontamente da Sommer. L’ultimo sussulto del primo tempo deriva da una conclusione di Carlos Augusto da buona posizione, terminata sopra la traversa della porta difesa da Svilar.

Inter – Roma: i nerazzurri ci provano, ma i giallorossi resistono

L’Inter prova a reagire nei primissimi minuti della ripresa, dimostrando grande voglia ma anche grande nervosismo: i padroni di casa, infatti, sbagliano diversi palloni e la Roma prova diverse ripartenze, interrotte solamente da alcuni errori individuali. I nerazzurri insistono e protestano per un contatto tra Celik e Darmian al centro dell’area, ma per l’arbitro non c’è nulla. La Roma prova a rispondere agli attacchi nerazzurri con due conclusioni: i tentativi di Baldanzi e Soulè, però, si rivelano inefficaci. L’Inter torna a essere pericolosa in due occasioni: prima col tiro da fuori di Calhanoglu, poi con il colpo di testa di Dumfries sul secondo palo, bloccato da Svilar. Al 67′ arriva l’occasione clamorosa per l’Inter: Barella combina con Lautaro ma il centrocampista, una volta in area, conclude malamente da ottima posizione. I padroni di casa continuano a insistere e a macinare gioco, la Roma rimane rintanata nella propria metà campo per evitare di subire la rete del pareggio: al 70′, Barella mette un ottimo pallone in mezzo, ma il colpo di testa di Lautaro non preoccupa la difesa giallorossa. Quando riparte, però, la squadra ospite è pericolosissima: Pisilli, lasciato solissimo in area, spreca da posizione centrale. Al 73′, la Roma gestisce male l’ennesima ripartenza: Dovbyk calcia verso la porta, ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo da Acerbi. L’attaccante ucraino, dopo pochi secondi, si crea un’altra occasione: questa volta, il suo tiro viene bloccato direttamente da Sommer. L’Inter cerca disperatamente il pareggio con un destro da fuori di Calhanoglu, ma il nervosismo è lampante: Bisseck sbaglia un retropassaggio e regala un calcio d’angolo alla Roma, rivelatosi poi innocuo. All’81’, l’Inter protesta per una trattenuta su Dumfries nell’area giallorossa: l’arbitro, però, fischia fallo in attacco ai danni di N’Dicka. Correa, Lautaro e Zielinski combianno al limite dell’area, ma la conclusione del polacco termina ampiamente sul fondo. All’88’ altro contatto sospetto nell’area di rigore nerazzurra: Bisseck cade giù nell’area piccola, ma secondo l’arbitro non c’è nulla. La Roma quindi riparte e attacca lo specchio della porta con un colpo di testa di Rensch sul secondo palo, neutralizzato prontamente da Sommer. L’ultima grande occasione della gara capita sui piedi di Angelino, ma il portiere nerazzurro è bravo a disinnescare: nonostante questo, i giallorossi conquistano i tre punti.

Inter – Roma, il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (14′ Bisseck), Acerbi, Carlos Augusto; Darmian (63′ Dumfries), Frattesi (80′ Correa), Çalhanoglu, Barella (81′ Zielinski), Dimarco (63′ Zalewski); Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Angeliño, Pellegrini (68′ Pisilli), Cristante, Koné (68′ Gourna-Douath); Soulé (85′ Rensch); Shomurodov (58′ Baldanzi), Dovbyk (85′ El Shaarawy). All. Ranieri.

Reti: 21′ Soulè (R)

Ammonizioni: 2′ Mancini (R), 45′ Lautaro Martinez (I), 63′ Konè (R)

Espulsioni: nessuna.