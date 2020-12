Pau Gasol stuzzica i tifosi: “Ritorno ai Lakers? Con Marc…”

Solo poche settimane fa Marc Gasol si è unito ai Los Angeles Lakers come free-agent, aprendo ad inevitabili richiami alla carriera vincente del fratello. Pau Gasol ha infatti speso 7 stagioni con i gialloviola, con i quali ha conquistato i titoli NBA 2009 e 2010, al fianco di Kobe Bryant.

Per la testata ESPN.com, ora Pau stuzzica la fantasia dei tifosi: “Ai Lakers per me ci sono storia e legami affettivi. Non mentirò, tornare sarebbe molto speciale, e con mio fratello Marc lo sarebbe ancor di più.”

Spoke exclusively with Pau Gasol today about his hopes of an NBA comeback, his brother Marc signing with the Lakers, his arduous recovery process, and how someone rehabs during a pandemic: https://t.co/2EU0dtZT67

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) December 9, 2020