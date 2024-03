Pavard giura fedeltà: “Mi immagino a Milano per tante stagioni. Ho lasciato il Bayern per giocare da centrale”

Intervenuto su Telefoot, Benjamin Pavard, difensore dell’Inter ha parlato della sua nuova esperienza in Italia ma anche del club nerazzurro: “Sono molto felice, ho scoperto un Paese favoloso dove i tifosi sono incredibili. È fantastico giocare in Italia, mi fa stare bene”.

Pavard: “In Italia sto benissimo”

E poi ancora: “È una posizione che adoro, ho lasciato il Bayern per giocare da centrale e mi sono guadagnato il posto in nazionale come centrale. Poi ovviamente mi sta bene tutto”. “Se mi immagino a Milano per tante stagioni? Sì”. Questa una chiosa finale in merito al futuro dell’ex difensore del Bayern Monaco.