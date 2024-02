Inter-Juventus, le UFFICIALI: Out Chiesa. Inzaghi conferma Pavard

È tutto pronto per il match Scudetto. L’Inter punta su Dimarco dopo qualche partita dove è stato preferito Carlos Augusto. Nella Juve tornano titolari Rabiot e Yildiz che per motivi differenti non sono potuti essere in campo nella sfida pareggiato contro l’Empoli.

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri