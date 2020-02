Volley Champions League, Perugia-Varsavia: come vederla e le formazioni

Perugia Varsavia Volley come vederla | Si chiude la Pool D di Champions League per la Sir Sicoma Monini Perugia. Mercoedì torna a respirarsi aria d’Europa al PalaBarton con i Block Devils di nuovo protagonisti del massimo palcoscenico continentale contro la formazione polacca del Verva Varsavia per la sesta ed ultima giornata. Fischio d’inizio alle ore 20:30 con diretta web su Dazn e con gli uomini del presidente Sirci che scendono in campo già certi del passaggio ai quarti di finale come prima del girone ed anche di essere, nel sorteggio di giovedì in Lussemburgo, testa di serie nelle urne. Aspetti questi molto importanti perché consentiranno alla squadra di lavorare anche domani sera in funzione della Final Four di Coppa Italia in programma sabato e domenica a Bologna.

Perugia Varsavia Volley come vederla

Il match tra Perugia e Varsavia sarà visibile in diretta web a partire dalle ore 20:30 sulla piattaforma DAZN con il commento da studio di Andrea Zorzi e Samuele Papi. La piattaforma streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, tutte le partite delle squadre italiane impegnate nella CEV Champions League maschile e femminile. La voce dell’ufficio comunicazione bianconero racconterà domani live dal PalaBarton alle ore 20:30 Perugia-Varsavia anche sulle frequenze di Umbria Radio (a Perugia 92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Le probabili formazioni

Molto probabile dunque un ragionato turnover per il tecnico bianconero Vital Heynen, proprio per tirare tutta la rosa a lucido in previsione della Coppa Italia. La squadra sosterrà oggi una doppia seduta di lavoro e la rifinitura tecnica domattina con il coach belga che deciderà a seguire i sette da mandare in campo inizialmente. Al netto di possibili cambi, uno schieramento iniziale ipotizzabile potrebbe essere quello con De Cecco ed Atanasijevic diagonale di posto due, Russo e Ricci centrali, Leon e Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Russo, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

VERVA VARSAVIA: Brizard-Udrys, Nowakowski-Niemiec, Tillie-Kwolek, Wojtaszek libero. All. Anastasi.

Arbitri: Vladimir Simonovic – Alexandros Mylonakis