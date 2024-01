Piano Lotito: i biancocelesti programmano già la nuova stagione ad Auronzo | Tutti i dettagli

“La Lazio vuole venire ad Auronzo e noi siamo pronti ad accoglierla per l’ennesima volta”. E’ questo quanto spiegato da Gianni Lacchè, amministratore di Media Sport Event, che spiega come i biancocelesti nella prossima stagione torneranno ad Auronzo di Cadore, salvo imprevisti come riportato da Lalaziosiamonoi.it.

Lazio, si torna ad Auronzo di Cadore?

E poi ancora: “La situazione è questa. Ad oggi c’è una problematica per l’Hotel Auronzo relativa all’antincendio. Stiamo cercando di lavorare per risolverla. In alternativa, stiamo predisponendo eventualmente un nuovo hotel che potrebbe ospitare la Lazio. La società vuole venire ad Auronzo e noi siamo pronti ad accoglierla per l’ennesima volta. Il piano b è riferito solo ed esclusivamente a un eventuale nuovo hotel che è già stato identificato”.