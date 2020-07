Piatek, la Fiorentina ci prova

Piatek obiettivo della Fiorentina – La viola è alla ricerca di un centravanti, dopo il tentativo andato a vuoto per il gallo Belotti, ecco l’alternativa. I viola hanno sondato il terreno con l’Hertha Berlino per Piatek, l’ex Genoa e Milan piace alla dirigenza dei toscani, pronti a riportare in Serie A il bomber. Piatek-Fiorentina, qualcosa si muove, a Firenze per il riscatto? Tra le fila dell’Hertha Berlino, ha segnato 5 gol in 16 presenze complessive, non proprio numeri da capogiro rispetto all’attaccante ammirato con la maglia del Genoa.