Pinamonti: “All’Inter sono cresciuto, ma ora voglio essere protagonista”

Intervenuto a Sportmediaset, Andrea Pinamonti, è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter e della lotta Scudetto contro la Juventus: “Come ogni attaccante punto a raggiungere la doppia cifra. Lo scorso anno non ci sono riuscito, ma siamo sulla buona strada. Ho trovato anche un buon feeling con Domenico Berardi che è una bandiera del Sassuolo essendo qui da sempre, ma anche con il resto dei compagni con cui ci becchiamo. Sono convinto che è necessario fare un ottimo girone di ritorno perché, per quanto ci troviamo con due punti in più lo scorso anno, sappiamo di poter fare di più”.

Pinamonti: “Scudetto? Manca ancora tanto”

“Ho lasciato casa mia quando avevo 14 anni e all’Inter ho trovato un ambiente dove crescere sia come persona che come calciatore. Lì ho giocato un piccolo scampolo di partita in Champions, ma vorrei giocare con continuità e da protagonista. Sassuolo come realtà è paragonabile a Empoli perché molto piccola, tuttavia mi ha colpito l’affetto del pubblico che, nonostante non sia numeroso, ti trasmette grande calore. Scudetto? Questo è un campionato molto bello, combattuto sia nella parte alta che nella parte bassa. Non mi sbilancio perché manca ancora molto alla conclusione”. Queste le parole dell’ex attaccante nerazzurro.