Pioli: “Atalanta? Stanno bene ma anche noi. Tutti vogliono vincere l’Europa League”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, ha parlato in vista della sfida di domani contro l’Atalanta.

Milan, le dichiarazioni di Pioli

“Perché non aveva indicato come favorita il Milan per l’Europa League?”

“Perché all’epoca dovevamo ancora superare il turno per arrivare agli ottavi. Ora che ci siamo, inserisco anche il Milan, anche noi vogliamo vincerla. Direi che ce la giochiamo anche noi”.

“Come sta la squadra?”

“Faccio conferenza stampa prima dell’allenamento così non vi posso dire niente perché ancora non so niente. Kalulu sta bene, gli parlerò e vedrò se convocarlo, Tomori sta meglio ma è ancora un po’ indietro, Calabria sta bene e oggi si allena con la squadra”.

“Come si fa a prendere meno gol giocando contro l’Atalanta?”

“Credo che dipenda dalla pressione che fai che può essere determinante per la fase difensiva. Cercheremo di lavorare su quello per fermare la zona offensiva della Dea”.

“Cosa ha pensato quando è uscito lo Slavia Praga al posto del Bayer Leverkusen in Europa League?”

“Non ero preoccupato del sorteggio. Tutto dipende da noi, non dagli avversari”.

“Ha timore dell’Atalanta?”

“Stiamo bene anche noi come loro, cercheremo di fare meglio delle ultime due partite contro loro”.

“Giocare il giovedì fa differenza rispetto al martedì o mercoledì?”

“Sì, l’Atalanta ha avuto una settimana pulita per preparare questa partita. Ma noi vogliamo essere protagonisti in Europa League e in campionato: aumentano le difficoltà ma le motivazioni sono forti”.

“Non si aspettava di più da chi ha giocato col Monza?”

“Non voglio andare sulle cose negative e parlare delle critiche. Pensiamo a domani, al fatto che tutti sono pronti a dare il loro contributo”.

Su Gasperini e De Ketelaere

“Che Gasperini stia facendo un lavoro eccezionale lo sappiamo. È da 10 anni all’Atalanta e sta facendo un ottimo lavoro. Per quanto riguarda De Ketelaere io ricordo i vostri sguardi quando lo scorso anno dicevo che era un bravo giocatore. Charles ha buone qualità e Gasperini è stato bravo a trovare la posizione giusta per le sue caratteristiche”.

“Qualche situazione particolare da applicare in difesa nella partita di domani contro l’Atalanta?”

“L’Atalanta ha tante soluzioni, dovremo essere attenti e determinati e provare a farle male. Abbiamo le caratteristiche per provare a fare tanti gol”.

“È vero che avete deciso di puntare sull’Europa League?”

“Non è così e continuo a ripeterlo. Vogliamo essere protagonisti in entrambe le competizioni. Non ho 11 titolari ma un gruppo forte. Le scelte di Monza continuo a credere che fossero le migliori. Spero di arrivare in fondo in Europa League per avere tante possibilità in più, e anche tante possibilità in più di sbagliare”.

Su Maignan

“Non sono finiti i miracoli di Maignan, che rimane uno dei migliori al mondo. Ha l’ossessione di diventare il migliore. Lui si è sempre migliorato da qualsiasi situazioni. Se qualcosa non gli riesce, lavora per migliorarla”.

Su Pulisic e Chukwueze

“Pulisic e Chukwueze credo che abbiano le stesse caratteristiche. Pulisic lavora e fa gol, lo stesso deve fare Chukwueze”.

“Domani schiererà Bennacer titolare?”

“Non lo so, oggi faccio allenamento. Ha giocato 60′ a Monza, 60′ giovedì, oggi vedrò le condizioni dei miei giocatori perché solo oggi li vedrò, gli parlerò. La fatica il più delle volte arriva oggi”.

“Kjaer sta aiutando Gabbia?”

“Sì, Simon è un leader e ha una grande qualità in campo perché sa parlare nel momento giusto. È importante parlare in campo per mettere a posto il compagno a fianco”.

Differenze fra casa e trasferta

“I nostri numeri dicono quello e ci stiamo lavorando. Visto che domani giochiamo in casa dobbiamo essere fiduciosi”.

“Cosa serve per vincere domani con l’Atalanta?”

“Bisognerà essere forti nei duelli, ce ne saranno tanti. Dobbiamo alzare la pressione individuale perché loro in quello sono forti. Come disse Guardiola, affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista perché son fastidiosi”.