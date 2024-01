Pisa: un gioiellino della Juventus nel mirino. Luis Hasa è più che un’idea

Il Pisa alla ricerca di rinforzi in questa sessione di calciomercato invernale

La Juventus ha fatto debuttare in questa ultima stagione diversi giovani provenienti dalla Under 23, ma anche qualcuno dalla Primavera, l’ultimo è Yildiz che ha già messo a segno due reti e anche questa sera è partito titolare.

Allegri anche questa sera ha portato in panchina Luis Hasa, trequartista diciannovenne che ha già messo in bacheca l’europeo under 19. Giuntoli ha deciso di prolungargli il contratto, al momento è a scadenza a giungo 2024, anche se c’è un’opzione per il rinnovo, ma con tutta probabilità Hasa andrà in prestito. Sulle tracce del classe 2004 c’è il Pisa, che ha già chiesto informazioni, ma anche Genoa e Verona, una concorrenza foltissima ma la città toscana potrebbe essere la destinazione finale per il prestito.