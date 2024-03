Polonia-Estonia, probabili formazioni e dove vederla

La partita Polonia-Estonia di Giovedì 21 marzo 2024 . Probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale dei playoff Euro 2024

Giovedì 21 marzo 2024, al PGE Narodowy di Varsavia si giocherà Polonia–Estonia, gara valevole per la semifinale dei playoff Euro 2024. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45. La Polonia è la grande favorita, grazie anche alla presenza del grande Lewandowski, l’attaccante del Barcellona. L’Estonia, invece, in caso di sconfitta, rischia di allungare ulteriormente la striscia di 11 partite senza vittorie.

Polonia-Estonia, probabili formazioni

Michal Probierz mette in campo una Polonia con il 3-5-2, dove in porta ci sarà Szczesny, mentre i tre di difesa saranno Kedziora, Peda, Kiwior. In mezzo al campo Frankowski, Waszolek, Zielinski, Szymanski, Zalewski avranno il compito di assistere Swiderski e Lewandowski.

D’altra parte, il tecnico Thomas Haberli, dovrebbe schierare Hein in porta e difesa a tre formata da Lilander, Tamm, Paskotsi. A schermare la difesa ci penseranno Mets, Pikk, Tunjiov, Vetkal, mentre saranno Poom e Vastsuk ad inventare per Anier.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kedziora, Peda, Kiwior; Frankowski, Waszolek, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. Commissario tecnico: Michal Probierz

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Lilander, Tamm, Paskotsi; Mets, Pikk, Tunjiov, Vetkal; Poom, Vastsuk; Anier. Commissario tecnico: Thomas Haberli

Polonia-Estonia, dove vederla

La partita tra Polonia e Estonia sarà visibile su Sky Sport Calcio. Disponibile anche sull’app di Sky Go e la piattaforma Now.