La Juventus ha un gruppo di giovani talenti in piena fioritura che rendono orgoglioso il team. In Italia sono tanti i giovani: su quali puntare? Le strategie dei prossimi mesi della Vecchia Signora

In Italia ci sono numerosi giovani talenti che stanno conquistando tutti. Tra tutte le squadre, soprattutto la Juventus è proprietaria di un folto vivaio di giovani giocatori che continuano a sorprendere tutti.

Juventus, un vivaio di giovani in fiore

Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz, già protagonisti con Allegri, ai prestiti di lusso Huijsen (Roma) e Soulé (Frosinone) rendono la Vecchia Signora orgogliosa. Poi ci sono Riccardo Calafiori (Bologna) e Lazar Samardzic (Udinese). Quest’ultimo è già nella lista di Cristiano Giuntoli per approdare a Torino la prossima stagione.

Andrea Cambiaso, classe 2000, in pochi mesi si è guadagnato un ruolo centrale nella Juventus, ha conquistato la maglia dell’Italia e prima o dopo l’Europeo firmerà il prolungamento con la Juventus. Non tanto differente la situazione per Kenan Yildiz, 18enne turco che sta impressionando tutti. Con lui l’unica difficoltà è quella tenere a distanza i corteggiatori: Borussia Dortmund, Lipsia e Liverpool, solo per citarne alcuni.

La Juventus però dovrà prendere qualche amara decisione la prossima estate. Una delle sue stelline dovrà essere ceduta per fare casse e arrivare a Teun Koopmeiners. Il probabile sacrificio sarà Matias Soulé