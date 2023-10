Porto-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Allo stadio Do Dragao si affronteranno Porto e Barcellona, partita valevole per la seconda giornata di Champions League. Una sfida che promette spettacolo e scintille, vista l’attitudine delle due squadre e la posta in palio: infatti tutte e due sono appaiate a 3 punti e giocheranno per prendersi la vetta solitaria del girone del Gruppo H. Il Barcellona di Xavi arriva da una nettissima vittoria sull’Anversa (5-1) e da quella più difficile ma ugualmente giocato bene contro il Siviglia di venerdì (1-0). Lo stato di forma della compagine catalana, difatti, sembra ottimo. Quello dei Dragoni, invece, non è dei migliori: dopo aver vinto senza troppe difficoltà contro lo Shakhtar ad Amburgo, la squadra di Conceicao è caduta venerdì nel Clasico contro il Benfica (1-0), perdendo anche la vetta della classifica. Sicuramente la voglia di rivalsa davanti al proprio pubblico sarà tanta e quale avversario migliore per poterla ottenere. La sfida sarà arbitrata dall’inglese Taylor. Il match è in programma domani 4 Ottobre alle 21.

Le probabili formazioni:

PORTO (4-5-1): Costa; J.Màrio, Pepe, Carmo, Sanusi; Franco, Eustàquio, Jaime, Varela, Galeno; Taremi. All. S. Conceicao

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Alonso; Gundogan, Romeu, Gavi; Torres, Lewandowski, Félix. All. Xavi Hernandez

Dove vederla:

Sarà possibile vederla su Sky e Infinity