Nuova tornata di match validi per le qualificazioni ad Euro 2024. Il Girone J, offre la sfida tra Portogallo e Slovacchia. Le Nazionali di Roberto Martinez e dell’italiano Francesco Calzona, si sono affrontate lo scorso 8 settembre nella partita d’andata e ad avere la meglio sono stati i lusitani, vittoriosi 0-1 grazie ad una rete di Bruno Fernandes.

Portogallo-Slovacchia, le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Vitinha, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Martinez.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hankco; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Polievka, Haraslin. Ct. Calzona

Portogallo-Slovacchia, dove vederla

Portogallo-Slovacchia non sarà trasmessa integralmente in tv, ma potrà essere seguita all’interno di ‘Diretta Gol‘ valido per le qualificazioni ad Euro 2024 in programma su Sky Sport Calcio.