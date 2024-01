Prandelli sullo scudetto: “Si risolverà alla fine. Inter più attrezzata ma la Juve…”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato della lotta scudetto o meglio di questo lotta a due tra Inter e Juventus che sta tenendo in bilico le sorti del campionato.

Le parole di Cesare Prandelli

L’Inter è più forte delle altre secondo l’opinione comune ma la Juve è lì e non molla…

“Un bel duello che si risolverà alla fine. Il girone d’andata ci sta dicendo che è una lotta a due ma guai a dar per morte le altre quando il campionato è ancora lungo. L’Inter è più attrezzata, ma la Juve ha trovato continuità e Allegri ha saputo creare un gruppo vero, forte mentalmente“.

L’Inter può andare avanti in Champions come lo scorso anno?

“Secondo me sì perché la finale dell’anno scorso ha dato più consapevolezza ai nerazzurri di potersela giocare con chiunque. Ha perso contro il City giocandosela alla pari e ora che affronteranno l’Atletico sarà ancora complicato, ma per me possono arrivare ancora fino in fondo“.