PSG-Brest, probabili formazioni e dove vederla

Diciannovesima giornata di Ligue1 tra PSG e Brest al Parco dei Principi, domenica alle 20.45. Ottimo momento dei parigini, primi, con due vittorie consecutive e con l’occasione di allungare sulle avversarie. Bene anche il Brest, terza forza del campionato, reduce da tre vittorie di fila e con la grande opportunità di mettere altri punti sulla zona Champions. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport (256); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Pereira, Lucas Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Goncalo Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Mounie, Pereira Lage. All. Roy.