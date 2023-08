PSG-Lens, le probabili formazioni e dove vederla

Il Paris cerca di tornare a vincere per poi non fermarsi più

Il Paris Saint-Germain non ha iniziato benissimo la stagione di campionato, infatti nelle prime due partite giocate è riuscito ad ottenere solamente due pareggi, anche dopo il reintegro di Kylian Mbappé in squadra. Ora contro il Lens si proverà a dare subito una svolta al trend negativo.

PSG-Lens, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Mbappé, Ramos, Asensio. Allenatore: Enrique

Lens (3-4-2-1): Samba; Medina, Danso, Gradit; Machado, Spierings, Samed, Frankowski; Fulgini, Thomasson; Sotoca. Allenatore: Haise

PSG-Lens, dove vederla

PSG – Lens si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport. Il match sarà anche disponibile in streaming tramite Now TV e Sky Go