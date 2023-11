PSG-Newcastle, le ultimissime sulle formazioni

Luis Enrique opta per il 4-3-3. Skriniar e Mukiele, davanti a Donnarumma, come centrali di difesa, sostenuti da Hernandez e Hakimi sulle corsie laterali. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Ugarte e Vitinha. In avanti, il tridente composto da Dembelé, Ramos e Mbappé. Stesso modulo per Howe. Il Newcastle in campo con Lescelles, Schar, Hall e Trippier in difesa. Longstaff, Guimaraes e Joelinton a centrocampo. In attacco spazio ad Almiron, Isak e Gordon. Pope tra i pali.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele; Fabian Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Hall; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.