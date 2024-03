Pulisic premiato MVP contro lo Slavia Praga | Lo statunitense sempre più decisivo per Pioli

Christian Pulisic nella stagione del Milan sta diventando un uomo importante, ieri autore del gol del 4-2 contro lo Slavia Praga è bastato metterci solo la testa, il resto ha pensato tutto Rafa Leao con la sua grandissima giocata. Ma è un Milan che nonostante la vittoria è uscito tra i fischi nel finale di primo tempo, e la squadra ha sofferto inaspettatamente la gara.

Milan, Pulisic uomo decisivo nelle situazioni importanti

Da quando è arrivato al Milan ha avuto un notevole impatto: 9 gol e 7 assist in 36 gare, e la maggior parte delle reti sono arrivate in momenti decisivi o delicati. Per esempio contro Genoa e Sassuolo, oltre tutto è stato determinante in altre situazioni per far vincere la squadra come settimana scorsa contro la Lazio autore dell’espulsione di Luca Pellegrini, e nell’ultima gara della fase a gironi di Champions League contro il Newcastle. Ora determinante anche in Europa League, Pioli dovrà tenerselo stretto per il finale di stagione.