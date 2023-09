Questa sera alle 21.30 torna Sport Paper TV | In diretta su Radio Roma Television

Seconda puntata di Sport Paper TV

Altra puntata di Sport Paper TV, questa sera alle 21.30 in diretta sulle frequenze di Radio Roma Television, ch 14 nel Lazio e ch 222 su Smart TV. La trasmissione sarà visibile anche in streaming direttamente sul portale www.sportpaper.tv e su www.radioroma.it. Tanti i temi che tratteremo, il punto sul derby di Milano, il momento di Lazio e Roma con collegamento dallo stadio Olimpico per Lazio-Atletico Madrid, e il ritorno della Juventus. In più, ciliegina sulla torta, un grande ospite in collegamento.

Un appuntamento da non perdere, al fianco della conduttrice Roberta Pedrelli ci saranno: Gabriele Ziantoni (Giornalista), Enzo Passarelli (DS Professionista), il direttore di Sport Paper Daniele Amore e Roberto Martin (Direttore della Broker Sport). In collegamento dalla redazione di Milano ci sarà Samuel Tafesse, dallo Stadio Olimpico spazio a Giampiero Giuffrè. In studio Roberto Molinari ed Anthony Cervoni della redazione di SportPaper. Vi aspettiamo.