Radio Roma e Sport Paper: una collaborazione all’insegna dello sport e della comunicazione

Nasce una partnership unica, legata al mondo dello sport e non solo, tra Radio Roma, la prima radio televisione di Roma e del Lazio, e SportPaper, testata del marchio Komunicare Group, che opera nel mondo dello sport e della comunicazione con l’obiettivo di offrire ai propri utenti prodotti e servizi di qualità.

Nato nel 2005 da un’idea del Direttore Daniele Amore, da oltre tre lustri SportPaper, grazie al sito www.sportpaper.it, “infiamma la voglia di sport” – come recita lo storico slogan – con news, inchieste, approfondimenti e speciali. Un progetto che non smette mai di aggiornarsi, riuscendo a stare sempre sul pezzo con reportage, cronache, eventi live e interviste esclusive. Il tutto con l’occhio critico, obiettivo e competente della nutrita schiera di inviati e collaboratori al servizio dei lettori di tutto il mondo, con contatti fino in Sud America ed Estremo Oriente.

Il privilegiato mondo del pallone resta ovviamente quello che riscuote più successo e attira la maggior attenzione: proprio per questo il portale sportpaper.it, contando sul lavoro delle redazioni di Roma e Milano, non lascia nulla al caso: presenza fissa in tribuna stampa in occasione degli incontri casalinghi di Lazio, Roma, Inter, Milan e Juventus, inviati speciali e fotografi d’eccezione per i principali match in scena negli altri principali palcoscenici italiani. Tanto spazio anche al calcio estero, con inviati che hanno avuto l’onore e il privilegio di calcare teatri internazionali quali il Santiago Bernabéu di Madrid, il Camp Nou di Barcellona, il Mestalla di Valencia, l’Emirates e lo Stamford Bridge di Londra, l’Olympiastadion di Berlino, senza contare i servizi dedicati alla Nazionale italiana di calcio, con trasferte al seguito degli azzurri.