Ranking UEFA, la posizione aggiornata dell’Italia per il quinto posto in Champions League

L’Italia prova a rialzarsi nella corsa al ranking con le vittorie di Bologna e Fiorentina, rispettivamente in Europa League e Comference League. Ma quest’anno potrebbe essere difficile raggiungere il quinto posto in Champions. Ma tutto potrebbe cambiare con le prossime gare.

Ranking UEFA, la classifica aggiornata

Dopo i tre ko su tre di Champions la situazione dell’Italia nel ranking UEFA non si mette bene, soprattutto per aver perso ulteriore occasione di fare punti importanti. Al momento restiamo quinti, ma lo svantaggio sul secondo posto (della Germania) passa da -1.285 punti a -1.000. Intanto, l’Inghilterra è già aritmeticamente certa di essere tra le prime due posizioni e, quindi, avrà un posto extra in Champions anche il prossimo anno.

Il ranking per Nazioni premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione seguente. L’anno scorso hanno primeggiato Inghilterra (29.464) e Spagna (23.892). L’anno prima era toccato a Italia (il Bologna quinto e in Champions) e Germania.

La top 10 della classifica

1.INGHILTERRA 21.513 punti

2.GERMANIA 17.071

3.PORTOGALLO 16.600

4.SPAGNA 16.156

5.ITALIA 16.071

6.POLONIA 14.125

7.FRANCIA 14.035

8.GRECIA 12.300

9.CIPRO 11.906

10. Danimarca 11.750