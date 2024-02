Rayo Vallecano-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Ancelotti opta ancora per il 4-3-1-2. Linea difensiva affidata a Tchouameni e Nacho al centro, supportati da Carvajal e Mendy sulle corsie laterali. In mezzo al campo Kross, Valverde e Camavinga. In avanti Rodrygo e Vinicius sostenuti da Brahim Diaz sulla trequarti. Tra i pali c’è Lunin.

Rayo Vallecano-Real Madrid, le probabili formazioni:

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; O. Valentin, Ciss; Palazon, K. Perez, A. Garcia; Camello. All. Sanchez Flores.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim Diaz; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.