Risultati NBA: super George, trema la mano a Kyrie e Durant, ok LeBron

Notte NBA ricca di gare e di risultati interessanti:i Los Angeles Clippers superano i Phoenix Suns grazie alla prova di Paul George, i Brooklyn Nets cadono in volata per gli errori delle loro stelle e i Los Angeles Lakers continuano a vincere.

Probabilmente la gara più attesa della nottata, quella tra Clippers e Suns ha visto contrapposte le due squadre che le primissime settimane della nuova stagione hanno eletto a prime antagoniste dei Lakers. A spuntarla per 112-107 sono stati proprio i californiani, forti di una super prova di Paul George, che segna 39 punti e fa registrare 7 tiri segnati su 10 tentati da tre punti. Oltreoceano definirebbero un “one man show” quando fatto vedere dall’ex OKC Thunder, sempre più impegnato nella sua personale stagione della rivalsa dopo la clamorosa delusione ai playoffs della scorsa stagione. Non brilla Kawhi Leonard, che si ferma a 4/21 dal campo. Inutili invece i 49 punti segnati da Devin Booker e DeAndre Ayton, si ferma a 15 con 9 rimbalzi e 6 assist Chris Paul.

Altra compagine candidata al titolo, quella dei Nets, è caduta 123-122 nei secondi finali per mano degli Washington Wizards e di un Russell Westbrook che gioca tre quarti da dimenticare ma poi è decisivo per tutto il periodo di gioco finale. Ottimo Thomas Bryant, segna 21 punti, afferra 14 rimbalzi e segna la schiacciata decisiva su assist di Bradley Beal, che chiude con 27 punti e 10 rimbalzi. Deludente il finale di Kyrie Irving e Kevin Durant: hanno entrambi la possibilità di tirare per la vittoria, ma entrambi mancano il bersaglio, prima che Bryant afferri il rimbalzo sulla sirena finale.

Pochi problemi invece per i campioni in carica dei Lakers, che superano agevolmente i Memphis Grizzlies per 108-94. Ancora in fase di rodaggio Anthony Davis, che si ferma a 17 punti segnati. Solita prestazione da leader per LeBron James, che chiude con 22 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Doppia cifra in uscita dalla panchina per Montrezl Harrell e Wesley Matthews, con rispettivamente 16 e 14 punti. 30 minuti di gioco e partenza in quintetto per Kyle Kuzma, che segna 11 punti, con un incoraggiante 3/7 da tre.