Robert Gucher: messaggio d’amore in salsa pisana

Frosinone-Pisa è la partita degli ex, spiccano Gucher e Tabanelli

Frosinone-Pisa, una partita che vale un posto al sole nei Playoff promozione per la Serie A i nerazzurri dopo la vittoria di lunedì sera contro l’Ascoli proveranno a fare l’impresa allo Stirpe. Infatti solo con una vittoria il Pisa avrebbe il posto assicurato pe ril quarto di finale, basterebbe anche un pareggio, ma a quel punto entrerebbero in ballo diversi fattori e non tutti sono favorevoli alla squadra di D’Angelo.

Come accade di solito, Frosinone-Pisa sarà anche la partita degli ex, in nerazzurro c’è Robert Gucher il capitano nerazzurro che su Instagram ha mandato un messaggio chiaro: “Io non vivo ne nel mio passato, ne nel mio futuro.Possiedo soltanto il presente, ed è il presente che mi interessa”. Insomma un messaggio d’amore esplicito nei confronti di una città che lo stima, ed in cui Gucher si trova a meraviglia.

Nei ciociari come non dimenticare Tabanelli, uno degli eroi della finale vittoriosa contro il Foggia, e protagonista qualche anno fa della ormai mitica “Taba-dance”, un ragazzo sfortunato con i suoi mille infortuni che a Pisa ha lasciato un pezzo di cuore.

Foto: profilo Instagram