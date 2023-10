Aspettando la sfida con il Monza e in attesa della ripresa degli allenamenti fissata per lunedì, i nazionali di Josè Mourinho hanno svolto minuti differenti, a cominciare da Zalewski e Celik.

Roma, Mourinho accelera: ha bisogno di tutti

Il calciatore nativo di Poli, è sceso in campo 90′ con la Nazionale polacca dell’Under 21 mentre l’esterno ex Lille non è sceso in campo nella vittoria dei suoi compagni contro la Croazia. Ora si attendono anche Mancini e Cristante, che scenderanno probabilmente in campo contro Malta.