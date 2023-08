Roma, Ancelotti encomia Mourinho: “Grazie a lui i giallorossi hanno ottenuto successi importanti”

Carlo Ancelotti e José Mourinho, due degli allenatori più vincenti di sempre, seriamente candidati alla nomina di miglior allenatore della storia, ma non solo. Autorevolezza, leadership, carisma e tanta, tantissima esperienza sul campo che ha portato loro i trofei più prestigiosi d’Europa, non sempre conquistati con le squadre più indicate alla vittoria finale, almeno in quella stagione. Sullo Special One, si è espresso proprio il tecnico del Real Madrid, soffermandosi sul lavoro svolto a Roma e sui cambiamenti avvenuti, in positivo, tra le mura giallorosse.

Leggi anche:Calciomercato Roma, smentita la missione Lukaku di Souloukou

Roma, elogi per Mourinho: le parole di Ancelotti

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si è espresso ai microfoni di Radio Serie A, canale ufficiale della maggiore lega italiana, sul lavoro di Mourinho alla Roma, non risparmiando parole al miele. Le sue dichiarazioni: “L’amore incondizionato tra Mourinho e i tifosi della Roma? Non mi sorprende perché lui è uno schietto, una persona onesta e un grande allenatore. Quindi ha creato una fantastica connessione, sicuramente è molto positivo, poi è riuscito a ottenere dei successi importanti con una squadra che non era considerata tra le migliori…”