Roma, Angelino verrà riscattato | Entro domani l’ufficialità

L’arrivo di De Rossi è stato indubbiamente propedeutico per la Roma, che dall’arrivo del suo ex capitano sulla panchina ha rialzato l’asticella, riuscendo a lottare fino all’ultima giornata per la qualificazione in Champions, obiettivo che sembrava essere svanito dopo il pessimo inizio con Mourinho.

Roma, entro domani il riscatto di Angelino

Dal suo arrivo, De Rossi non ha mai richiesto alcun giocatore alla società, facendo rinascere dalle proprie ceneri una squadra che sembrava essere totalmente demotivata e priva di obiettivi, ma la semifinale di Europa League è l’emblema della fame e della rabbia sportiva che l’allenatore ha trasmesso alla squadra.

L’unica richiesta fatta da De Rossi alla società fino ad ora è Angelino, ancora di proprietà del Lipsia, ma che la Roma può riscattare a soli 5 milioni, somma ritenuta corretta per il calciatore che, dal suo arrivo a Gennaio, ha portato tanta corsa e tanta qualità sulle fasce giallorosse. C’è però una scadenza imminente per esercitarne il riscatto, ovvero il 30 maggio, perciò l’ufficialità dovrà arrivare entro domani.