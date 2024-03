Roma, Angeliño: “Della città mi piace tutto. Voglio restare a lungo”

L'esterno spagnolo parla della sua nuova vita a Roma, in ottica presente e futura.

José Ángel Emorís Tasende, meglio conosciuto come Angeliño, è arrivato alla Roma nel mercato di gennaio. Fino ad ora ha disputato 8 partite con i giallorossi, e il suo futuro verrà deciso a fine stagione, visto che è ancora di proprietà del Lipsia. Ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di idealista.it, a riguardo del suo rapporto con la città.

Le parole di Angeliño

Ci può parlare del suo impatto con Roma? Cosa le piace di più della città?

“Di Roma mi piace tutto. È un ambiente molto caldo, in tutti i sensi. I miei familiari stanno molto bene qui e speriamo di restarci per molto tempo”.

È stato difficile scegliere la sua nuova casa nella Capitale oppure è stato amore a prima vista?

“La prima casa che ci hanno mostrato è piaciuta subito sia a me che alla mia famiglia. Si trova a pochi chilometri dal mare, che per me è un aspetto essenziale”.

Quindi per scegliere una casa tra città e mare sceglie sempre il mare?

“Senza dubbio. Se vivo in una località che me lo permette, scelgo sempre il mare”.