Sabato 23 agosto, alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà il debutto in Serie A della Roma di Gian Piero Gasperini contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Una sfida che accende l’attesa per esordi e ritorni importanti. I giallorossi potranno finalmente contare su Dybala e N’Dicka, pronti al rientro in campo. In dubbio invece la presenza di Pellegrini, che ha svolto lavoro differenziato nella seduta di allenamento odierna, ma per il quale filtra ottimismo; certa invece l’assenza di Bailey, per cui si teme uno stop di un mese nel caso in cui dovesse venire confermata la lesione miotendinea. Il Bologna arriva con il reparto difensivo in emergenza tra infortuni e cessioni sugli esterni, e con Lucumí vicino al Sunderland. Intanto Zortea è a un passo dai rossoblù e potrebbe sorprendere già dal debutto in campionato

Roma-Bologna, probabili formazioni e dove vederla