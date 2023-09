Roma, buone notizie per Mourinho: recuperato un giocatore

Arrivano buone notizie da Trigoria per Josè Mourinho, che vede rientrare in gruppo Houssem Aouar. L’algerino si era infortunato nel match contro il Milan, saltando anche la sfida con l’Empoli, e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, pronto per sfidare lo Sheriff. Il centrocampista ha dimostrato di avere grandi qualità nel palleggio e potrebbe far comodo a Mourinho per cercare di sbloccare la partita, con una sua giocata.

Roma, le ultime da Trigoria

Aouar torna in gruppo e si allena con il resto della squadra pronto per la sfida contro lo Sheriff, mentre rimangono ancora ai box Smalling e Pellegrini. Entrambi alle prese con delle rogne muscolari e Mourinho ha preferito lasciarli a riposo per cercare di recuperarli al meglio.