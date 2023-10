Chris Smalling è tornato ad allenarsi in gruppo con la Roma oggi. È la prima volta che il difensore inglese si allena con i compagni da quando si è infortunato contro il Milan il 1 settembre. L’inglese ha subito un infortunio al ginocchio destro in quella partita e ha dovuto saltare le ultime 11 partite. Il suo ritorno è una buona notizia per la squadra di José Mourinho, che ha avuto problemi difensivi in sua assenza.

Roma, l’importanza di Smalling

Smalling è un giocatore fondamentale per la Roma e il suo ritorno è un’importante iniezione di fiducia per la squadra. Il difensore è uno dei leader della difesa giallorossa e migliorale proprie prestazioni in difesa. L’ex United è pronto a tornare in campo e potrebbe essere a disposizione per la partita di Serie A contro il Monza, in programma domenica 22 ottobre.