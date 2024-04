Roma, buone notizie per N’Dicka | Il difensore sarà dimesso dall’ospedale nelle prossime ore

Dopo la notte in ospedale a Udine, le condizioni di Evan Ndicka non destano più preoccupazione, tanto che oggi il difensore dovrebbe già tornare a casa. Gli esami effettuati nella mattinata hanno dato esito positivo e quindi il via libera per le dimissioni del difensore, scrive gazzetta.it.

Le sue condizioni saranno da monitorare, ma intanto può tornare a Roma

Il calciatore chiaramente sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e lo staff medico della Roma valuterà le possibilità di reintegro in gruppo e le conseguente modalità, ma intanto la buona notizia è che sta bene e può tornare a casa. Per i tempi di recupero e la definizione di tutto l’accaduto si attende un comunicato della società.