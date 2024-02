Roma-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Dopo le due vittorie, la Roma di Daniele De Rossi va a caccia della terza, che permetterebbe ancora una volta ai giallorossi di piazzarsi a -1 dall’Atalanta. Prima da titolar e per il nuovo acquisto Angelino, così come quella di Mina. La gara in programma all’Olimpico andrà in onda su Dazn e Sky Sport.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola, Lapadula, Petagna. All.: Ranieri