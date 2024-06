Roma, Celik a un passo dal Galatasaray | Il calciatore turco verso l’addio

Il reparto in cui la Roma ha avuto maggiori difficoltà in questa stagione sono stati gli esterni, che non hanno trovato la giusta quadra nè nel centrocampo a 5 di Mourinho, nè nella difesa a 4 di De Rossi, perciò Ghisolfi è al lavoro per trovare dei profili adatti al gioco del tecnico giallorosso per le fasce, ma è anche impegnato a trovare una sistemazione agli esuberi.

Roma, trovato l’accordo per la cessione di Celik

In entrata è già stata fatta un’operazione, ovvero il riscatto di Angelino dal Lipsia, pronto ad occupare anche nella prossima stagione la corsia sinistra della Roma, mentre in uscita è quasi ufficiale l’addio di Spinazzola, che, a meno di sorprese, lascerà scadere il suo contratto a Luglio per finire sul mercato degli svincolati.

Un’altra partenza potrebbe essere quella di Celik, che come riportato da gdhspor (portale turco) sarebbe a un passo dal Galatasaray, che avrebbe in pugno sia l’accordo con il calciatore che con il club Capitolino, pronto a chiudere l’affare dopo gli Europei.