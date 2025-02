Roma, chiusi i rinnovi di Mannini e Romano

È fatta per i prolungamenti dei contratti di Mannini e Romano. In giornata entrambi i giocatori hanno firmato il rinnovo fino al 2028 per Mannini, e fino al 2027 per Romano. Inoltre, i due giallorossi potranno usufruire della clausola che permette un ulteriore prolungamento di un anno.

Roma, i profili di Mannini e Romano

Terzino sinistro, classe 2006, Mannini è uno dei giocatori più interessanti della primavera giallorossa, tanto da aver già esordito in prima squadra la scorsa stagione nel match di Europa League contro lo Sheriff Tirasapol. Inoltre, Mannini è stato convocato numerose volte nella nazionale under 19.

Romano invece è un giovane difensore italo – svizzero. Sempre classe 2006, Romano si è avvicinato alla prima squadra grazie alla convocazione conquistata in occasione dello scorso Bologna – Roma.

Nel frattempo la Roma si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Como.