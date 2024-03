Roma, col Brighton esame di maturità per De Rossi | Vuole battere il maestro De Zerbi

E’ (quasi) tutto pronto per la sfida d’andata degli ottavi di finale di UEL tra Roma e Brighton, che vedrà sfidarsi due squadre votate all’attacco e al possesso palla, che fanno del controllo del gioco il loro marchio distintivo. L’associazione tra i due sistemi di gioco è evidente e naturale: entrambi gli allenatori vogliono costruire dal basso, tenere il pallino del gioco e entrare nelle difese avversarie con velocità e qualità.

Non è un caso che De Rossi abbia rivelato di aver studiato molto da De Zerbi, definendolo uno dei suoi principali modelli nel panorama europeo. E subito, a pochi giorni dall’insediamento sulla panchina della Roma di De Rossi, il destino ha scelto per questi due allenatori e amici l’incrocio più stimolante, in un ottavo di finale di competizione europea.

Daniele De Rossi è dunque chiamato a far valere il superiore tasso tecnico della sua squadra e a dimostrare di aver appreso e interiorizzato le lezioni di De Zerbi, battendo sul campo il suo maestro e continuando con la sua Roma una corsa che in questi primi 50 giorni è sembrata inarrestabile, come un fiume in piena.

Il fattore campo, il blasone internazionale: ecco perché la Roma parte favorita contro il Brighton

Se in panchina il livello dei due allenatori non può che essere diverso, anche solo per una questione di esperienza maturata, a favore del tecnico del Brighton, la sfida sorteggiata nell’urna di Nyon mette di fronte due squadre di caratura molto differente sul piano internazionale. Se per il Brighton infatti si tratta della prima partecipazione ad una competizione UEFA, conquistata grazie al lavoro di Potter prima e di De Zerbi poi, per la Roma il discorso è completamente diverso, con due finali europee disputate negli ultimi due anni e altre due semifinali raggiunte nei cinque anni precedenti.

In Europa, si sa, il blasone e l’esperienza internazionale hanno un ruolo fondamentale nella definizione delle gerarchie e, se analizziamo la sfida da questo punto di vista, De Rossi ha tutte le carte in regola per sopperire alla differenza di esperienza con l’allenatore avversario e per far valere la superiorità tecnica e mentale della sua squadra. Altro fattore da non sottovalutare è il fattore campo; è vero infatti che la Roma giocherà la partita di ritorno in trasferta, ma è vero anche che lo Stadio Olimpico specialmente negli ultimi due anni ha rappresentato un vero e proprio fattore nei percorsi europei della squadra di Mourinho, sia nelle gare di andata che in quelle di ritorno.

Ed è per questo che la pressione della sfida di stasera è tutta sulla Roma, che davanti al proprio pubblico è chiamata a portare a casa un risultato importante e una grande prestazione per indirizzare il passaggio del turno e far valere la propria abitudine a giocare una certa tipologia di sfide. Alle 18:45 il fischio d’inizio di Roma-Brighton, che per tutti gli appassionati di calcio sarà una partita da non perdere.