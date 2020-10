Questa sera alle 21.00 la Roma di Fonseca scenderà in campo fra le mura amiche affrontando i bulgari del CSKA Sofia.

La seconda gara dei gironi di Europa League vede affrontare la Roma il CSKA Sofia. I giallorossi sono reduci da un pareggio in trasferta a San Siro contro il Milan: un emozionante sfida terminata 3-3.

“Smalling e Borja Mayoral giocheranno dall’inizio”. Due buone notizie quelle rivelate alla vigilia della gara di EL da Fonseca che ha deciso di tenere a riposo Edin Dzeko e Veretout.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.

Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Roma-Cska Sofia sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go. Un’altra opzione è rappresentata da Now TV, servizio di streaming live e on demand della TV satellitare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Milan-Roma, lungo stop per Giacomelli: i dettagli