Roma, da Spinazzola a Smalling: chi recupera e chi no per il derby

Buone notizie per la Roma in vista del derby. Pellegrini è tornato in gruppo e spera di essere a disposizione. La situazione degli altri infortunati giallorossi.

Pellegrini c’è

Il capitano è sempre il capitano. E quando in programma c’è Lazio – Roma, beh, averlo a disposizione è molto molto importante. Proprio per questo Pellegrini, già in gruppo nella seduta di allenamento di ieri, sta stringendo i denti per poter essere a disposizione di Mourinho e compagni. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ovviamente, ma sarebbe comunque una presenza fondamentale per tutti. Come scrive Il Messaggero, questo pomeriggio conosceremo la decisione del mister.

Spinazzola ci prova

Nel suo momento migliore, probabilmente, Spinazzola è stato costretto a fermarsi per un infortunio muscolare. Prima di partire per il match di Europa League di Praga era già rientrato in gruppo. Oggi pare più probabile la sua presenza al derby. La Roma ha bisogno delle sue sgroppate sulla corsia di sinistra.

E Zalewski?

Buone notizie anche per quanto riguarda Zalewski. Il giocatore, assente contro lo Slavia Praga per influenza, si è allenato regolarmente ieri e dovrebbe essere regolarmente a disposizione.

Smalling

Il centrale inglese resterà ancora ai box. Al momento non ci sono certezze sul suo ipotetico ritorno in campo.